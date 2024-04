Monheim/Wiener Neustadt Schüleraustausch endet in Brüssel

In Monheim haben die Schüler aus Österreich, die allesamt zwischen 15 und 17 Jahren alt sind, am ersten Abend das Rheincafé in der Altstadt besucht. Am Folgetag ging es für die jungen Gäste in den Unterricht an der OHG, danach weiter ins Rathaus zu einem Empfang und anschließend zu einem gemeinsamen Mittagessen in eine lokale Gastronomie. „Wir wollten eigentlich eine Stadtführung machen, aber das lässt das Wetter leider nicht zu“, ergänzte Pädagoge Görg.