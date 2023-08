Contanierbrand Monheim Wieder Brandstiftung im Berliner Viertel

Gegen zwei Uhr, so die Polizei, sind Polizei und Feuerwehr der Stadt Monheim zu einem brennenden Müllcontainer an der Lichtenberger Straße ausgerückt. Die Feuerwehr hat den Brand schnell gelöscht. Dennoch sei der Plastikcontainer schwer beschädigt worden, so die Polizei. Sie schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro und ermittelt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594 6350, in Verbindung zu setzen.