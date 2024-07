Bürgerschaftsabend zu Plänen am Greisbachsee „Das Grundstück werden Sie nie bekommen“

Die Veranstaltung läuft schon seit mehr als 90 Minuten, als es aus Birgit Brors herausbricht. „Das Grundstück werden Sie nie bekommen. Das ist Fakt – und das wissen Sie auch“, sagt sie, gerichtet an Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto). Für ihr Statement erhält sich von vielen Anwesenden Applaus. Brors ärgert sich darüber, dass die Stadt am Greisbachsee mit Flächen plant, die sich in Privateigentum befinden. Zimmermann entgegnet darauf hin, dass ein derartiges Vorgehen in frühen Planungsphasen üblich sei – und es in solchen Fällen auch Lösungen geben könne. Das beruhigt Brors aber nicht – im Gegenteil. „Wir empfinden diese Planungen als reine Schikane“, sagt sie nach der Veranstaltung.