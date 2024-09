Monheims Abstieg Rein in die Schulden – wie es zum Absturz der Stadt am Rhein kam

Der Geysir ist ein Kunstwerk – und ein Beispiel für all das, was in den vergangenen Jahren in Monheim in Bewegung gekommen ist. Er hat mehrere Hunderttausend Euro gekostet und der Stadt auch deshalb überregionale Bekanntheit eingebracht. Mario Barth griff ihn in seiner RTL-Show auf, in der es um Steuerverschwendungen geht. Kritiker sehen in dem Geysir einen Ausdruck der Hybris, die die Stadt zwischen Düsseldorf und Köln mit ihren etwas mehr als 43.000 Einwohner an den Tag legt.