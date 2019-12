Monheim : Wie die Stadt Monheim eine Chance verpasste

Monheim Mit Macht versucht die Stadtspitze momentan, Monheim neu als Stadt der Kultur zu positionieren und lässt sich dieses ambitionierte Ziel – allein mit Kulturraffinerie, Kunstgegenständen und Kunsthaus – eine hohe zweistellige Millionensumme kosten.

Die Kinder Ernst und Antonie boten der Stadt 1971 25 bis 30 Bilder aus dem Werk Deussers als Dauerleihabe für eine ständige Ausstellung an, sie sollten den Grundstock für eine städtische Galerie bilden. Der Schelmenturm war als Ausstellungsraum auserkoren, er wurde damals gerade zu einer Kulturstätte ausgebaut. „Die Stadt wird damit ein besonders kostbares Geschenk erhalten, denn August Deusser nimmt unter den rheinischen Künstlern einen besonderen Rang ein,“ hieß es in einem Zeitungsbericht vom 17. September 1971, nachdem der Kulturausschuss die Annahme des Angebotes beschlossen hatte. Dass nunmehr die Ausstellung der 26 Werke Deussers aus den Monheimer Jahren mit der Eröffnung der Aula am Berliner Ring erfolgen soll, meldete die NRZ am 15. Juni 1972. Anschließend sollten sie in einer Dauerausstellung im Schelmenturm gezeigt werden. „Seine Werke werden dann in dem von ihm geliebten Monheim eine ehrende Heimat finden...“, heißt es in einem weiteren Zeitungsbericht des Kölner Stadtanzeigers vom 5. August 1972. Die Dauerleihgabe sei „eine außerordentliche kulturelle Bereicherung“ und ein „nicht gering einzuschätzender Beitrag zur kulturellen Selbstdarstellung der Stadt“. Jedoch gab die von den Erben auserkorene „Hüterin des Vermächtnisses“ die 26 Bilder nach nur zwei Jahren an die Stiftung in Schloss Zurzach in der Schweiz zurück.