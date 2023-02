Das Bötchen zwischen Monheim und Dormagen Wie die „Piwipp“ zu ihrem Namen kam

Der Name „Piwipp“ ist allen Dormagenern ein Begriff, die frühere Order- und Fähr-Station und das Piwipper Böötchen sind stadtweit bekannt. Auch die anliegende Gastronomie ist ein beliebter Ausflugsort, doch was bedeutet eigentlich der Name des beliebten Ausflugsziels? „Wippt“ da was? Nein, das ist es nicht. Der Name hat seine ursprüngliche Bedeutung längst verloren. Um den Ur-Namen, zu finden, müssen Interessierte zurück schauen – sogar fast 300 Jahre. Und es gilt zu verstehen, dass alte Namen und Bezeichnungen in schriftarmer Zeit sich oft veränderten.