Arbeitskampf in Monheim Uniferm-Mitarbeiter streiken für mehr Lohn

Monheim · Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) rief die Beschäftigten des Hefeherstellers in Monheim am Mittwochmittag zu einem Warnstreik auf. Am Donnerstag soll die nächste Tarifverhandlung stattfinden.

31.07.2024 , 16:30 Uhr

Streikende Uniferm-Mitarbeiter am Mittwochmittag vor dem Werksgelände. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Beschäftigte des Hefeherstellers Uniferm in Monheim traten am Mittwochmittag, 31. Juli, in einen zweistündigen Warnstreik. Zu der Arbeitsniederlegung hatte vorab die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) aufgerufen. Die Arbeitnehmer fordern eine Lohnerhöhung von 9,9 Prozent, mindestens aber 365 Euro mehr Geld. „Uniferm hat in den Krisen der letzten Jahre überdurchschnittlich profitiert, die Gewinne sprudeln“, betonte Torsten Gebehart von der NGG. Die Beschäftigten dagegen hätten Reallohnverluste hinnehmen müssen. „Das derzeitige Angebot bleibt noch weit hinter unseren Forderungen zurück“, sagte Sarah Richter, Gewerkschaftssekretärin der NGG Region Köln, in einer Rede vor dem Werksgelände. Da die Preise hoch blieben, müssten die Gehälter für die Beschäftigten nachziehen, forderte sie. Ihr zufolge soll am Donnerstag, 1. August, die dritte Tarifverhandlung stattfinden. Zuvor waren zwei Gesprächsrunden ergebnislos geendet.

(grz)