Aus Monheimer Tiefgarage : Wertvoller Porsche-Oldtimer gestohlen

Monheim Die Polizei in Monheim meldet den Diebstahl eines wertvollen Porsche 911 Oldtimers und sucht nach Zeugen.

Bereits am Sonntag, 6. November, hatte der Halter des Porsche seinen Wagen auf einem angemieteten Stellplatz in einer Tiefgarage an der Claire-Walldorf-Straße abgestellt. Als er am 20. November nach seinem Auto schauen wollte, stellet er fest, dass der Porsche verschwunden war.