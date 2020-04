Monheim Wertstoffhof : Wertstoffhof öffnet – mit Abstandsregeln

Monheim Für Grünschnitt gibt es eine eigene Sammelstelle auf dem Wanderparkplatz an der Bleer Straße

(og) Der Wertstoffhof als Sammelstelle für Grünschnitt soll ab Montag, 20. April, wieder öffnen. Das teilt die Verwaltung mit. Um den Verkehr zu entzerren, öffnet der Wertstoffhof an sechs Tagen in der ersten Woche: von Montag bis Freitag jeweils zwischen 12 und 18 Uhr und am Samstag, 25. April, von 9 bis 15 Uhr. Zwölf Fahrzeuge können gleichzeitig auf den Wertstoffhof fahren, entsprechende Wartebereiche werden eingerichtet. Fahrzeuge mit Anhänger sind nicht zugelassen, so Stadtsprecherin Birte Hauke. Für Grünschnitt gibt es eine eigene Sammelstelle auf dem Wanderparkplatz an der Bleer Straße, auf dem Wertstoffhof wird er derzeit nicht angenommen.