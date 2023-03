Monheim Wer baut den zweiten Gesundheitscampus?

Endokrinologie, Lungenheilkunde, Neurologie und Diabetologie – diese medizinischen Fachrichtungen fehlen in Monheim, wie einige RP-Leser auf Facebook geurteilt haben. Eine Möglichkeit, weitere Fachärzte in Monheim anzusiedeln, böte das Kirchengrundstück an der Krummstraße. Die Stadt hatte anlässlich der Änderung des Bebauungsplanes 137M „Gesundheitscampus II“ im November mitgeteilt, dass der Investor des Gesundheitscampus I auf dem Areal der Kita an der Krummstraße/Neustraße einen Gesundheitscampus II realisieren werde. Die Absolut Immobilien GmbH hatte damals bereits das Wohn- und Geschäftshaus auf dem Eckgrundstück zur Alten Schulstraße (8) erworben. Berthold Seegers, der in dem Gebäude seit 2010 das Damenmodegeschäft „Aleganto“ betrieben hatte, bestätigt, dass er im August 2022 ausziehen musste. „Es hieß, dass das Gebäude abgerissen werden sollte.“