Monheim Klimaneutrale Fortbewegung : Fahrradverleih wird zur Mobilitätswoche eröffnet

Für das Umsteigen aufs Fahrrad wirbt die Europäische Mobilitätswoche, an der sich auch die Stadt Monheim beteiligt. Foto: Thomas Lison

Monheim Vom 16. bis 22. September findet die Europäische Mobilitätswoche statt. Dann stellt die Stadt Monheim unter anderem ihre Sharing-Angebote für Stadträder und -autos vor.

(elm) Mit dem Umstieg aufs Skateboard, E-Bike oder das Fahrrad können sich auch Monheimer Bürger für nachhaltige Mobilität entscheiden. In diesem Jahr beteiligt sich die Stadt zum vierten Mal mit verschiedenen Aktionen an der europaweit stattfindenden Mobilitätswoche vom 16. bis zum 22. September. Die Kampagne der Europäischen Kommission lädt Bürger in ganz Europa ein, sich gemeinsam für nachhaltige Mobilität einzusetzen.

Am Freitag, 16. September, zwischen 11 und 13 Uhr, wird die Stadt ihr Angebot von Sharing-Fahrzeugen in der Holzweg Passage vorstellen. Leon Geduldig von der BSM wird die Stadträder zeigen und erklären. Die städtische Inklusionsbeauftragte Sarah Lierz hat Leihräder für Mobilitätseingeschränkte dabei und Sven-Eric Looks beantwortet Fragen zum städtischen Car-Sharing.

Am Sonntag, 18. September, bietet die Verkehrsunfallprävention der Polizei des Kreises Mettmann und der Kreisverkehrswacht von 10 bis 14 Uhr gemeinsam mit der Stadt ein Fahrsicherheitstraining für Senioren auf dem Pedelec an. Nach einer kurzen Präsentation im Mo.Ki-Café, Heinestraße 6, 1. OG, beginnt das Training auf dem Marktplatz an der Frohnstraße. Eine Teilnahme nur mit eigenem Pedelec möglich. Während des Trainings gilt Helmpflicht. Anmeldung bei Jens Jaraczewski-Kuhlen, Telefon 0162-7696730 oder per Mail an jensjara@web.de. Ebenfalls am Sonntag zeigt der Verein Rollkultur Monheim im Skatepark an der Kapellenstraße, wie die Fortbewegung mit dem Skateboard funktioniert. Anfänger und Fortgeschrittene jeden Alters sind dazu zwischen 10 und 16 Uhr willkommen. Wer Helm und Schutzausrüstung besitzt, sollte sie mitbringen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist, kann am Sonntag an einer rollenden Stadtführung teilnehmen. Vorbei an den Sehenswürdigkeiten der Altstadt, entlang der Rheinpromenade geht es auf dem Fahrrad nach Baumberg. Im Aalfischerei-Museum und auf Haus Bürgel erfahren die Radler Wissenswertes über die Geschichte der Region und des Rheins. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldungen über mailto:touristinfo@monheim.de oder 02173-276444.