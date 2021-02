Weltgebetstag in Monheim und Baumberg

Monheim Unter dem Thema „Worauf bauen wir?“ laden katholische und evangelische Frauen aus Monheim und Baumberg zum „Weltgebetstag der Frauen“ für Freitag, 5. März, ein.

(og)Der Gottesdienst beginnt in St. Gereon (Monheim) um 15.30 Uhr und in St. Dionysius (Baumberg) um 16 Uhr. Frauen aus dem Inselstaat Vanuatu im Pazifischen Ozean haben diesen Gebetstag vorbereitet. Zu diesem Gottesdienst ist Corona bedingt eine vorherige Anmeldung über die Pastoralbüros erforderlich. Anmeldungen sind ab Freitag, 26. Februar, 9 Uhr, entweder telefonisch unter 02173 1014910 oder per E-Mail unter https://gemeinden.erzbistum-koeln.de/kkmonheim-neu/ möglich.