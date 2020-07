Neun Jahre alter Van : Weißen Kleinbus an der Böttgerstraße gestohlen

Monheim Unbekannte haben an der Böttgerstraße einen weißen Kleinbus gestohlen, der bereits am 3. Juli gegen 14 Uhr auf einem Parkstreifen in Höhe des Hauses Nr. 4 abgestellt worden war.

Erst eine Woche später bemerkten die Eigentümer nach Polizeiangaben den Diebstahl des verschlossen geparkten Hyundai Starex (H-1). Der neun Jahre alte Van hat einen Zeitwert von rund 10.000 Euro. Ob ihn die Täter starteten oder abtransportierten, hat die Polizei bisher noch nicht geklärt. Der weiße Van hatte das Kennzeichen ME-CF 3.

Hinweise an die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350.

(mei)