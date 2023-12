40 Hütten in Monheim Am Donnerstag startet der Altstadt-Weihnachtsmarkt

So wie manche Krippenlandschaft in Kirchen oder christlichen Haushalten im Advent langsam wächst – erst die Hirten auf dem Felde, dann Ochs und Esel und schließlich in der Heiligen Nacht das Christuskind –, so wächst auch Vorweihnachten in Monheim. Vom Eierplatz mit Eislaufbahn und Glühwein-Haus breitet sich der Zauber ab diesem Donnerstag auf die Altstadt aus: An zweimal vier Tagen öffnet im Bereich zwischen Doll Eck und Altem Markt der Monheimer Weihnachtsmarkt. Konkret: am zweiten und am dritten Adventswochenende (7. bis 10. und 14. bis 17. Dezember), donnerstags und freitags jeweils ab 15 Uhr, samstags und sonntags ab 13 Uhr, Ende jeweils um 21.30 Uhr.