Rathauscenter Monheim Endspurt beim Weihnachts-Wunschbaum

Vermerkt sind die Wünsche auf Sternen, die an dem vorweihnachtlich dekorierten „Wunschbaum“ hingen und die sich spendenwillige Monheimer herunterpflücken konnten. Die Wünsche sind laut Stadt so vielfältig: von Spielsachen über neue Kleidung bis hin zu einem Kinderfahrrad: Neben den klassischen Geschenkewünschen hingen auch „Herzenswünsche“ am Baum. Hier stehen zum Beispiel gemeinsame Unternehmungen auf den Kärtchen. So wünscht sich eine 74-jährige Monheimerin eine Verabredung zu einem Kaffee. Wer einen Herzenswunsch vom Baum erfüllen möchte, erfährt beim Beratungscentrum, Telefon 02173 20 420-00, wie der weitere Ablauf ist.