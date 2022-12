Weihnachten im Schuhkarton Monheimer beschenken Kinder

Dabei war nur ein Zweizeiler veröffentlicht worden, in dem aufgerufen wurde, auch an die Kinder aus der Ukraine zu denken und nicht mehr benötigtes, gut erhaltenes Spielzeug in Schuhkartons zu verpacken, um diesen Kindern eine Freude zu machen. „Natürlich dient diese Aktion allen Kindern von Bedürftigen“, betont Wickert. Doch gerade in diesem Jahr sind sehr viele Kinder aus der Ukraine auch in Monheim untergebracht.