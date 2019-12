Kultur-Tipp : Weihnachskonzert am Otto-Hahn-Gymnasium

Weihnachskonzert am Otto-Hahn-Gymnasium

Monheim Erstmals auftreten wird die neu gegründete Orchesterschwerpunkt-Klasse der Fünftklässler.

Weihnachtsmärkte, Radiosender und Einkaufshäuser verkünden uns klangvoll: Es weihnachtet bald – und dies jetzt auch am Monheimer Otto-Hahn-Gymnasium (OHG). Die Fachschaft Musik lädt für Freitag, 13. Dezember, 19 Uhr, zum Weihnachtskonzert der Schule in der Aula am Berliner Ring ein.