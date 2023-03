Tolle Schnäppchen Weiberkneipentrödel zum Frauentag

Begonnen hat alles vor einigen Jahren. „Wir hatten es am Anfang nur im Café“, erzählt Miriam Winzer vom Restaurant „Bloomgold“ und Mitgründerin des „Café mit Liebe“. „Dann kamen die Damen und meinten, es wären ja nur drei, vier Stände und warum wir das nicht in der ganzen Altstadt machen würden.“ Mitstreiter ließen sich leicht finden. „Es wächst jährlich weiter“, freut sich Miriam Winzer. Bereits acht Gastronomiebetriebe haben sich am diesjährigen Frühlings-Weiberkneipentrödel beteiligt und nicht nur ihre Räumlichkeiten für die Stände der „Weiber“ zur Verfügung gestellt, sondern sich auch noch einige Besonderheiten einfallen lassen. „Wir haben extra Herzen gebacken“, verrät Simone Windges. Im Bloomgold spielte ein DJ, der Pfannenhof hatte eine Longdrink-Theke eingerichtet und entspannende Klänge wehten durch die offene Tür der „Milchbar“, wo ein Pianist live spielte. In den Kneipen und Cafés herrschte schnell ein reges Gedränge. Besucherinnen – von Jugendlichen bis zu Seniorinnen – tummelten sich zwischen den Ständen. Und obwohl es so manche Wartezeit gab, bis die Damen an die Kleiderständer und Tische herankonnten, war die Stimmung entspannt und alle warteten geduldig, bis sie an der Reihe waren. Von Damen-Kleidung über Damen-Schuhe bis hin zu Accessoires war alles zu haben. Frauen verkauften „Weiberkram“ und deshalb waren auch nur Frauen in den Kneipen anzutreffen. „Die Männer dürfen natürlich auch kommen“, betonte Simone Windges. Aber freiwillig wagten sie sich nicht hinein. So sah man den einen oder anderen Mann geduldig vor den Lokalen stehen und auf ihre Begleiterinnen warten.