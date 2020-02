Monheim Karneval : Wiever feiern in der Monheimer Altstadt

In Monheim beginnt der Straßenkarneval. Foto: RP/Stadt Monheim

Monheim (og) Von Altweiber bis Rosenmontag feiern Jecke, Möhnen und Pänz in Monheim auf der Straße.

Altweiber Um 9.11 Uhr beginnt der Sturm aufs Rathaus. Bürgermeister Daniel Zimmermann will den Angreifenden unter dem Kommando der Gromoka aber keinesfalls kampflos weichen. Sollte die Verwaltung erwartungsgemäß kapitulieren, ist im Ratssaal die Schlüsselübergabe an das Prinzenpaar vorgesehen. Dann ziehen Sieger und Besiegte weiter – in diesem Jahr erstmalig nicht zur Doll Eck sondern direkt an den Alten Markt in der Altstadt. Ab 10.30 Uhr organisiert die Gromoka dort eine Altweiberparty. Auf der Bühne stehen neben den Monheimer Garden die Bands Cöllner, Kölsch Fraktion, Kolibris und Mainstream. Die Turmstraße wird von der Kapellenstraße bis zur Hausnummer 20 und die Freiheit ab der Hausnummer 5 für den Verkehr gesperrt. Die Franz-Boehm-Straße wird zur Sackgasse.

Karnevalsfreitag Dann strömen die Narren zum Hitdorfer Karnevalszug, in diesem Jahr unter dem Motto „An jeder Eck ne Hetdörper Jeck“. Die Rheinuferstraße wird ab Alfred-Nobel-Straße halbseitig und ab der Industriestraße voll gesperrt. Start des Hetdörper Schull- und Veedelzochs ist traditionell um 14.33 Uhr.

Karnevalssonntag zieht ab 11.11 Uhr der 29. Baumberger Veedelszoch durch den Stadtteil. Aufstellung und Auflösung ist auf dem Garather Weg. „In Monnem weht rejiert, in Boomberg weht jefiert!“ ist das Motto. Zahlreiche Straßen sind gesperrt, der Busverkehr wird umgeleitet. Am Nachmittag macht sich ab 14.11 Uhr der 26. Monheimer Kinderkarnevalszug mit Prinzessin Paula und Prinz Marlon auf den Weg durch die Altstadt. Aufstellung und Auflösung ist hier auf der Biesenstraße. Von dort geht es über die Kirchstraße am Schelmenturm vorbei über Frohnstraße, Krummstraße und Alte Schulstraße zurück zur Poststraße.

Rosenmontag Mit dem 87. Rosenmontagszug erreicht die Session am 24. Februar ab 14.11 Uhr ihren Höhepunkt. Unter dem Motto „Kein Kunssjeschmack, doch Kohle satt – Monnem wööd Kulturhauptstadt“ formiert sich der närrische Lindwurm auf der Knipprather Straße und Am Hang. Von dort geht es mit Prinzessin Sabi und Prinz Alex I. auf dem Prinzenwagen in Richtung Stadtmitte und Altstadt. Anders als im Sessionsheft der Gromoka abgedruckt, zieht der Zug wie gewohnt über die Straßen Frohnkamp, Am Steg und Krischerstraße über die Alte Schulstraße. Auf der Kapellenstraße löst sich der Zug auf.

Halteverbote Die Stadt appelliert an Anliegende und Autofahrende, die Haltverbote und Absperrungen zu beachten. Im Weg stehende Fahrzeuge werden abgeschleppt.

Zugwege sind unter www.monheim.de/freizeit-tourismus/terminkalender veröffentlicht.