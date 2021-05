Kostenpflichtiger Inhalt: Wertstoffhof Monheim : Weg mit Laptop, Lampe und Lüfter

Valentin Ritter beaufsichtigt die Abgabe von Elektroschrott auf dem Wertstoffhof. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Monheimer Wertstoffhof nimmt wieder Kleinelektroschrott an. Noch immer bilden sich Schlangen. In Coronazeiten wird in vielen Haushalten ausgemistet. Das hat zu Engpässen bei Containern geführt.