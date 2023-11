Monheim Steueroase Monheim in der WDR-Reihe „Die Story“

Gegenüber von Monheim, auf der anderen Rheinseite, sieht man die Schlote des Dormagener Chemieparks. Das Industriegelände ist einer der größten Chemiestandorte in Europa – und die Bayer AG war einst der größte Gewerbesteuerzahler in Dormagen. Bis der Chemiekonzern die Geschäftsführung und den Sitz einiger äußerst profitablen Tochterunternehmen ins benachbarte Monheim verlegte und so die Hälfte der Gewerbesteuern sparte, schreibt der WDR. Produziert werde weiterhin in Dormagen. Deren Bürgermeister Erik Lierenfeld werfe seinem Amtskollegen aus Monheim „Gewerbesteuer-Dumping“ vor. Denn in Dormagen ansässige Unternehmen wie die Bayer AG nutzten zwar die Infrastruktur seiner Stadt. Ihre Gewinne aber versteuerten sie lieber in Monheim, der Steueroase nebenan. Während in Dormagen das Geld hinten und vorne nicht mehr reiche, die Schulen sanierungsbedürftig seien und wichtige Investitionen verschoben werden müssten.