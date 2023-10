Wasserspielplätze in Monheim Die Trockenzeit beginnt

Selten, dass Wasserspielplätze so lange gefragt waren in Monheim, bis in diese ungewöhnlich warme erste Oktoberhälfte hinein. Doch jetzt ist schluss – nach der Wetterprognose nicht nur mit dem XL-Altweibersommer, sondern auch mit dem Wasserspiel. Die Stadt Monheim macht die Spielplätze winterfest. Auf vier der fünf Wasserspielplätze im Stadtgebiet werde das Wasser abgeschaltet, teilt das Rathaus mit. Aus und vorbei für dieses Jahr im Landschaftspark Rheinbogen (Foto), an der Richard-Wagner-Straße, am Kapfenberger Weg und an der Brandenburger Allee. Nur der Jeppe-Hein-Brunnen auf dem Eierplatz bleibt noch bis Ende Oktober ein „Social Playground“ (so der Name des Kunstwerks) mit H 2 O. Im Frühjahr werden die Wasserspiele dann wieder angestellt.