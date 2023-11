Umzug in geplante Asyl-Container Erneut schwerer Wasserschaden im Schulzentrum Krischer-/Lottenstraße

Lehrer packen Kartons – im Schulzentrum Krischer-/Lottenstraße wird dies langsam zur Gewohnheit. Statt ihren Schülern das Einmaleins oder den nächsten Buchstaben im Alphabet beizubringen, haben die Pädagogen dreier Klassen, unterstützt von weiteren Mitarbeitern der Schule, am Montag notgedrungen bei einem unvorhergesehenen Umzug geholfen: von den Klassenräumen der Astrid-Lindgren-Schule (ALS) in die Container-Anlage auf dem Schulgelände, in der die Stadt Monheim ab Juli 2024 bis zu 80 Flüchtlinge unterbringen will. Grund des Auszugs aus dem weißen Schulgebäude: In dem erst vor rund zwei Jahren neu eröffneten Schulzentrum mit ALS und Lottenschule (LS) hat es den nächsten Wasserschaden gegeben – den mindestens fünften folgenschweren Wasserschaden seit Bezug der neuen Schulgebäude im Sommer 2021.