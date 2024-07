Geschichte, Kultur und autonome Busse Was man bei einer Stadtführung durch Monheim erfährt

Das Wetter könnte besser nicht sein. Sommerlich warm, blauer Himmel und vereinzelte Wolken, die Sonne taucht Monheims Altstadt in goldenes Licht. Ein Dutzend Interessierte haben sich am Treffpunkt beim Wasserspielplatz eingefunden, um an der Stadtführung teilzunehmen. Peter Schneider, der seit dem Frühjahr 2022 als Monguide unterwegs ist, freut sich, den Leuten etwas von seiner Heimatstadt zeigen und erzählen zu dürfen. Monheimer sind dabei, aber auch Leute aus Bochum, Düsseldorf, Kerpen und Leverkusen. Martina Kessler und ihr Mann Markus Heisig wollen im nächsten Jahr von Leverkusen nach Monheim ziehen. „Wir haben sogar in Monheim geheiratet“, verrät Heisig. Und zwar im Schelmenturm. „Ganz oben.“