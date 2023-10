Monheims Kunst Was die Leda mit der Gänseliesel zu tun hat

An fünf Standorten haben die ersten Infostelen nun ihren Platz gefunden. Alle sind so niedrig gehalten, dass auch Rollstuhlfahrer an die Informationen kommen. Neben dem „Monheimer Geysir“ von Künstler Thomas Stricker hat auch die „Leda“ von Bildhauer, Maler und Dichter Markus Lüpertz eine Stele erhalten, die am Geländer der Rheinpromenade angebracht wurde. Auf dem Kreisverkehr am Berliner Ring, Ecke Bleer Straße befindet sich das Kunstwerk „Haste Töne“ von der Künstlergruppe Inges Idee, das eine Infostele erhalten hat. Etwas weiter nördlich lässt sich das Franz-Boehm-Denkmal von Künstler Thomas Kesseler, angrenzend an die katholische Kirche St. Gereon, finden. Auch dieses Kunstwerk wurde nun mit ergänzend bereitgestellten Informationen ausgestattet. Im Osten der Stadt wurde die Skulptur „Schrei nach Freiheit“ von Künstler Saman Hidayat mit einer weiteren Stele versehen. Alle Infostelen sind von der Firma Vangenhassend aus Kaarst produziert worden, das Aufstellen hat die Firma Schell und Höniger übernommen. Weitere Stelen folgen im Laufe des kommenden Jahres, kündigt Stadtsprecher Thomas Spekowius an.