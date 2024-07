Ereignis in Monheim Noch in dieser Woche soll der Geysir ausbrechen

Das schöne Wetter macht es möglich: Der Geysir von Thomas Stricker im Kreisverkehr an der Rheinpromenade wird voraussichtlich an diesem Mittwoch, 31. Juli, wieder ausbrechen. Wie die Stadt am Montag mitteilte, sei mit dem Ereignis zwischen 12 und 16 Uhr zu rechnen. Es handelt sich um die dritte Eruption in diesem Monat: Bereits am 6. Juli und am 20. Juli war es zu dem Spektakel gekommen.