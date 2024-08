Veranstaltung am Ende der Sommerferien In Monheim findet wieder ein Familienpicknick statt

Mitzubringen sind neben einer gemütlichen Picknickdecke auch Knabbereien zum Selbstverzehr oder zum Teilen. Wer von außerhalb kommt, findet am Gymnasium oder der Volkshochschule geeignete Parkflächen. Das komplette Picknick- und Spielgelände liegt in einer unbefahrenen Naherholungszone. Es werden vielfältige kostenlose Spiel- und Mitmachaktionen angeboten. Ein Märchenerzähler nimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer mit in Phantasiewelten, ein Zirkusangebot animiert zur Artistik, Ponys des Voltigier- und Reitvereins Monheim-Baumberg laden zu Streicheleinheiten ein. Weiter wird es eine Hüpfburg, ein Kettenkarussell und Lernspiele geben, stellt die Stadt in Aussicht. Auch die in unmittelbarer Nähe gelegenen Spielplätze können genutzt werden.