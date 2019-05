Stadtgespräch : Wanderwarte in der Kämpe

Wanderwarte in der Kämpe

Die Tagung betraf die SGV-Region Bergisch Land/Rheinland.

Die Wanderwartetagung des Sauerländischen Gebirgsvereins, Region Bergisch Land/Rheinland, organisierte diesmal Waltraud Osing von der Abteilung Langenfeld/Monheim. In dieser Region sind 18 Abteilungen vertreten; vom Norden des Kreises Mettmann bis in den Süden und tief ins Bergische. 22 Teilnehmer aus elf Abteilungen unternahmen eine Wanderung durch die Urdenbacher Kämpe am Altrhein vorbei. Durch blühende Wiesen ging es zum ehemaligen Römerkastell Haus Bürgel, dann durch Obstwiesen zurück zum Start, wo im „Extratour“ informative Gespräche geführt wurden.