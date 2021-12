Monheim Klimaschutz : Rabenstraße: Neubürger erhalten einen VW Up zum Haus

Monheim Die Bewohner der Neubausiedlung erhalten das von Waldner geleaste Elektroauto für zwei Jahre kostenlos zur Verfügung – inklusive Versicherung, Service und Wartung.

(elm) Normalerweise endet die Fertigstellung eines Einfamilienhauses mit der feierlichen Schlüsselübergabe. Die ersten Bewohner der Neubausiedlung an der Rabenstraße erhielten jetzt einen weiteren Schlüssel ausgehändigt. Nämlich den für einen VW Up. Am Freitag übergab die Waldner Wohnungsbau GmbH aus Langenfeld die ersten 13 von insgesamt 50 Elektrofahrzeugen an die ersten Käufer. „Bis Ende 2022 werden wir noch die restlichen 37 Fahrzeuge ausliefern“, so Geschäftsführer Alois Waldner.