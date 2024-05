Europawahl am 9. Juni Politiker stellen sich den Bürger-Fragen in Monheimer Wahlarena

Moritz Körner (FDP) sagte gerade im Interview mit der Rheinischen Post, dass es wichtig ist am 9. Juni zur Europawahl zu gehen. Denn: „Es ist ein Privileg, dass wir überhaupt wählen gehen dürfen. Das gibt es in vielen Länder auf der Welt nicht – das darf man nie vergessen. Die Wähler entscheiden über die Themen und ihre Zukunft“, so der Liberale, der sich dafür eingesetzt hat, dass das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt wird. Um sich noch besser zu informieren, haben die Bürger im Vorfeld der Wahl nun die Möglichkeit, Kandidaten ihre Fragen zu stellen. Die Europa-Union in Nordrhein-Westfalen lädt daher gemeinsam mit der Volkshochschule (VHS) in Monheim am Dienstag, 14. Mai, zur Europa-Wahlarena ein. Beginn bei freiem Eintritt im VHS-Saal an der Tempelhofer Straße ist um 18 Uhr. Vertreter dreier Parteien werden Rede und Antwort stehen.