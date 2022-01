Monheimer Klimaschutz : Mega und Verbraucherzentrale bieten Wärme-Check

Monheim Monheimer Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer können sich ab sofort für das günstiges Thermografie-Paket anmelden. Ein Gemeinschaftsangebot von Stadt, Mega und VBZ.

Hausbesitzer, die an der Aktion teilnehmen möchten, können sich bis Montag, 31. Januar, anmelden. Die Anmeldung ist online mit einem Auftragsformular unter www.monheim.de/klimaschutz, per E-Mail an postklimaschutz@monheim.de, per Post an Stadt Monheim am Rhein, Klimaschutzmanager Manuel Gomez Dardenne, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein oder persönlich bei Klimaschutzmanager Manuel Gomez Dardenne im Rathaus, Raum 264, möglich.