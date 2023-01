19 Prozent der Bürger sind unter 18 Jahre Monheim wächst und baut neue Kitas

Die Stadt wächst. Rund 44.500 Menschen leben in Monheim (Stand 31. Dezember 2022). Davon sind 8397 jünger als 18 Jahre. Seit 2013 entwickelt sich diese Kurve kontinuierlich nach oben, berichtete Simone Feldmann, im Rathaus zuständig für den Bereich Kinder, Jugend und Familie, im Jugendhilfeausschuss. Habe man 2013 mit 16,5 Prozent Kindern und Jugendlichen, die jünger als 18 Jahre alt waren, noch unter dem Landesdurchschnitt gelegen, lebten Ende 2022 bereits 19 Prozent unter 18-Jährige in der Stadt. „Im Vergleich mit dem Kreis, dem Land und dem Bund sind wir jung.“ Mit 398 Geburten im vergangenen Jahr liege man aber unter den Zahlen von 2021 – damals kamen 450 Babies auf die Welt. Jedoch seien 50 Kinder unter sechs Jahren mit ihren Familien 2022 nach Monheim gezogen. Viele Zahlenbeispiele, die sich auch auf die Zahl der Kitaplätze in der Stadt auswirken.