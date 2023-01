Exkursionen in die Natur rund um Monheim Biologische Station: Vorträge und Mitmach-Aktionen

Dabei ist für alle Altersstufen und viele Interessen etwas mit dabei. Hier geht es nicht nur in die Urdenbacher Kämpe, sondern auch ins Further Moor oder die Bergische Heideterrasse. Viele Führungen bringen Interessierten verschiedene Aspekte der Natur näher – inklusive direktem Anschauungsmaterial. Am 21. Januar werden etwa Wasservögel am Elbsee beobachtet, die sich bei einem Winterspaziergang blicken lassen. Am 7. März geht es zu den Steinkäuzen im Himmelgeister Rheinbogen und am 24. März kann man am Elbsee auf den Spuren der Nachtfalter an einer kleinen Exkursion teilnehmen. Am 28. April dreht sich alles um die Fledermaus und am 7. Mai befasst sich eine Führung im Himmelgeister Rheinbogen mit den dort lebenden Nachtigallen.