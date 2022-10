Monheim Soziokultureller Treffpunkt : Sojus 7 veranstaltet Open-Air-Konzerte am „B.U.M.S.“

Mit ihrer Mischung aus Jazz und Metal hat sich die Formation Panzerballett um Gitarristen Jan Zehrfeld einen Ruf erarbeitet. Foto: TJ Krebs

Monheim Am Freitag, 14. Oktober spielen die Kölner Infant Finches und die isländische Band Supersport!, Am Samstag, 15. Oktober, präsentieren Bands aus ganz Deutschland komplexen und progressiven Rock und Metal.

(elm) Vor dem Ausweichquartier des Sojus 7, dem „Bier- und Musik-Salon“ (B.U.M.S.) an der Robert-Bosch-Straße 1, finden am Wochenende zwei Open-Air-Konzerte statt. Am Freitag, 14. Oktober spielen die Kölner Infant Finches und die isländische Band Supersport!, Am Samstag, 15. Oktober, präsentieren sich Bands aus ganz Deutschland – von Kiel bis München, musikalisch sind sie im komplexen und progressiven Rock und Metal anzusiedeln.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir hier vor unserem Interimsquartier eine Möglichkeit gefunden haben, ein echtes Sojus-Event zu starten,“ sagt Leiter Christian Kaindl. „Wir haben ehrenamtliche Teams, die mit kreativen Lösungen zwei super Konzerte auf die Beine gestellt haben.“

Am 14. Oktober eröffnet die isländische Band Supersport! das Open-Air-Wochenende. Das Quartett habe die Melancholie in den Genen und veredele ihren Indie-Pop mit zweistimmigen Gesängen von Gitarrist und Sänger Bjarni Daníel und Bassistin und Sängerin Þóra Birgit Bernódusdóttir, teilt die städtische Sprecherin Birte Hauke mit.

Das Köln-Kopenhagener Duo Infant Finches bringt danach experimentellen Indie-Rock dar. Hier treffen Gitarrenriffs, polyrhythmisches Schlagzeug und kryptische Texte aufeinander. Für die Produktion des Debütalbums konnten sie Olaf Opal gewinnen. Er hat bereits The Notwist, Juli, Sportfreunde Stiller und Die Sterne produziert, so Hauke. Einlass ist am Freitag ab 18.30 Uhr, das Konzert startet um 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro, ermäßigt 5 Euro und an der Abendkasse 12 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Der Hauptact am 15. Oktober kommt aus München: Seit 2004 ist das Panzerballett in wechselnden Besetzungen unterwegs. Sieben Platten und Auftritte bei den Leverkusener Jazztagen und dem Wacken Open Air stehen in der Bandvita. Mit ihrer Mischung aus Jazz und Metal habe sich die Formation um Gitarristen Jan Zehrfeld schon einen Ruf erarbeitet, so Hauke. Das Programm bestehe aus Eigenkompositionen und Coverversionen aus den Bereichen Pop, Rock und Schlager. Das Panzerballett kenne keine Genregrenzen, Hauptsache die Überarbeitungen haben Power, Saxophon und verzerrte Gitarren und vertrackte Rhythmen. Gerade für sein Motto „Headbangen mit Köpfchen“ habe das ehrenamtliche Team das Quintett nach Monheim am Rhein geholt.

Zur Unterstützung gibt es Stoner-, Progressive- und Instrumentalrock. Das Esslinger Stoner-Doom-Metal-Duo Beehoover holt nach Corona-Pause die Releasetour zum letzten Album „Low Performer“ nach. Aus Kiel kommen die Prog-Instrumentalrocker Camel Driver, ebenfalls mit einem aktuellen Release im Gepäck. Und aus Köln reist mit Snippet Upper Laser ebenfalls ein Instrumental-Rock-Duo nach Monheim. Einlass ist am Samstag ab 18 Uhr, Konzertstart ist um 18.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, ermäßigt 10 Euro und an der Abendkasse 25 Euro, ermäßigt 12,50 Euro.