Konzert in der Aula am Berliner Ring Vom Wappenlied bis zur Europa-Hymne

Die teilnehmenden Monheimer Akteure sind das Jugendblasorchester der Musikschule (in Zusammenarbeit mit der Peter-Ustinov-Gesamtschule), das Schulorchester des Otto-Hahn-Gymnasiums (in Zusammenarbeit mit der Musikschule) das Unterstufenorchester der Musikschule (in Zusammenarbeit mit dem Otto-Hahn-Gymnasium) sowie das Unterstufenblasorchester der Musikschule (in Zusammenarbeit mit der Peter-Ustinov-Gesamtschule).