Bauarbeiten in Monheim Vollsperrung der Opladener Straße am Wochenende

In den Straßenbau wurden von Oktober 2021 bis Februar 2024 zwischen der Straße Am Kieswerk und der Baumberger Chaussee rund sieben Millionen Euro investiert. Die Kreuzung mit der Straße Am Kieswerk wurde vierspurig ausgebaut. An der Kreuzung mit der Baumberger Chaussee gibt es nun einen vierarmigen Knotenpunkt: Von der Baumberger Chaussee kommend wurden zwei Linksabbiegespuren angelegt, der östliche Knotenpunktarm Opladener Straße wurde auf insgesamt fünf Fahrspuren erweitert und der westliche Arm auf vier Spuren. Auch das ehemalige Menk-Gelände wurde an die Opladener Straße angeschlossen. Dabei wurde auch der Radschnellweg berücksichtigt, der im August 2020 an der Karlheinz-Stockhausen-Straße freigegeben wurde. Der Geh- und Radweg entlang der Opladener Straße, der von Fußgängern und Radfahrenden gemeinsam genutzt wird, ist nun auf beiden Seiten der Straße komfortable 3,5 Meter breit. Alle vier Bushaltestellen der Stationen „Baumberger Chaussee“ und „Waldschlösschen“ wurden barrierefrei umgebaut.