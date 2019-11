Kranzniederlegung : Volkstrauertag: Gedenkfeiern in beiden Ortsteilen

Monheim Erinnert wird der Kriegsopfer am Ehrenmal in den Rheinanlagen und am Denkmal an St. Dionysius in Baumberg.

Am Sonntag ist Volkstrauertag. Gedacht wird der Millionen Toten, Gefallenen und Vermissten der Weltkriege sowie alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. In Monheim gibt es zwei je halbstündige Gedenkfeiern: ab 11.15 Uhr am Ehrenmal in den Rheinanlagen und ab 12.35 Uhr am Denkmal an St. Dionysius in Baumberg. Veranstalter sind der Heimatbund Monheim und die Ortsverbände des Sozialverbands VdK. Die Ansprachen hält der neue katholische Pfarrer Michael Hoßdorf. Die musikalische Gestaltung übernehmen heimische Chöre und das Monheimer Turmbläser-Ensemble. Am Ehrenmal in Monheim wird eine Abordnung von Reservisten aus Düsseldorf-Eller und Solingen einen Kranz niederlegen. Der Volkstrauertag gehört gesetzlich zu den Stillen Tagen. In der Bundesrepublik wird er seit 1952 zwei Sonntage vor dem ersten Advent begangen. Eingeführt wurde er nach dem Ersten Weltkrieg auf Vorschlag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

(gut)