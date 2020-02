Monheim Exkursion : Volkshochschule organisiert Exkursion zu Wasservögeln

Monheim (og) Die Gewässer im Monheimer Stadtgebiet beherbergen eine Vielzahl verschiedener Wasservögel. Sie sollen bei einer Exkursion der Volkshochschule am Sonntag, 1. März, beobachtet werden. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Monbagsee, blauer Kran an der Opladener Straße.

Eine Anmeldung ist notwendig. Am Monbagsee warten Kormorane sowie zahlreiche weitere Wasservögel wie Haubentaucher, Blässhühner und diverse Entenarten auf die Teilnehmer. Am Krämersee gibt es auch verschiedene Wasservögel wie Schell-, Schnatter- und Reiherenten sowie Höckerschwäne und Stockenten zu sehen. Vom Schützenplatz aus folgt dann eine gut einstündige Wanderung am Rheinufer, wo etwa Nil-, Kanada- und Rostgänse sein werden. Die Exkursion beinhaltet maximal zwei Stunden Fußweg. Ein Fernglas sollte mitgebracht werden. Entgelt: neun Euro; Anmeldungen werden unter www.vhs.monheim.de, per E-Mail an vhs@monheim.de oder in der Geschäftsstelle an der Tempelhofer Straße 15 angenommen.