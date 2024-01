VHS-Programm Monheim Anmeldungen für Kurse sind ab sofort möglich

Das Programmheft ist in der VHS, Tempelhofer Straße 15, im Rathaus und bei den Monheimer Kulturwerken ausgelegt und steht unter www.vhs.monheim.de online zur Verfügung. Buchungen sind online oder ab dem 8. Januar vor Ort in der Geschäftsstelle der VHS möglich. Teilnehmende, die bereits angemeldet waren, können sich für ihren Folgekurs per E-Mail an mailto:vhs@monheim.de formlos erneut melden.