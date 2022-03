Auffahrunfall in Monheim : Vier Verletzte nach Unfall in Monheim

Der Fahrer eines Mercedes verursacht am Samstag einen Auffahrunfall in Monheim. Foto: Kreispolizei Mettmann

Monheim Vier Leichtverletzte und rund 25.000 Euro Schaden hat ein Auffahrunfall am Samstagmittag gegen 12.50 Uhr in Monheim am Kreisverkehr Sandstraße gefordert.

