Ein Versuch Vier-Tage-Woche für Kita-Personal in Monheim

Die Awo (Arbeiterwohlfahrt) will vor allem die Vollzeitarbeit in ihren Kitas attraktiver gestalten. Deshalb startet sie in Monheim an der Grünauer Straße und in der Kita Kunterbunt im Januar einen Modellversuch: die Vier-Tage-Woche. Das bedeutet, dass Vollzeit- und 30-Stunden-Kräfte pro Woche einen Tag herausarbeiten können. Einen Tag, an dem sie sich um die Familie kümmern, Sport treiben, Arzt-Termine wahrnehmen oder beispielsweise wie die Kita-Leiterin Jennifer Miehe-Gruhn an einer wissenschaftlichen Arbeit schreiben. Kurz: mehr zusammenhängende Freizeit selbst gestalten können.