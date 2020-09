Monheim : Vier Jugendliche werfen Steine auf Bus und flüchten

Monheim Monheim (og) Vier bislang unbekannte Jugendliche haben am späten Sonntagabend im Berliner Viertel in Monheim Steine auf einen Linienbus geworfen und dabei eine Scheibe des Busses zerstört.

Das ist passiert: Gegen 22.50 Uhr ist der Fahrer der Buslinie 789 von der Haltestelle „Kulturzentrum“ am Berliner Ring in Richtung Düsseldorf-Holthausen losgefahren. Nachdem der Bus etwa 50 Meter weiter gefahren ist, werfen vier Jugendliche mehrere Steine auf den Bus, wovon zwei auch eine Scheibe durchschlagen. Glücklicherweise haben sich zu dieser Zeit keine Fahrgäste in dem Bus aufgehalten, sodass niemand verletzt wird. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro. Ein zufällig vorbeikommender Passant beobachtet die vier jungen Männer bei ihren Würfen und verfolgt das Quartett, als es zu Fuß in Richtung Volkshochschule rennt. Der Zeuge kann die Jugendlichen nicht einholen. Zu den männlichen Jugendlichen liegen keine detaillierten Beschreibungen vor: Sie sollen laut Zeugen „arabisch“ ausgesehen haben und etwa zwölf bis 14 Jahre alt sein.