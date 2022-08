Berliner Viertel : Brandstifter legt mehrere Feuer in Monheim

An der Brandenburger Allee brannte ein Altpapiercontainer. Foto: Kreispolizei Mettmann

Monheim Viermal haben am Wochenende Autos und Müllcontainer im Berliner Viertel gebrannt. Das teilt die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Zudem bittet sie um Zeugenhinweise.

Bereits in der Nacht zu Samstag hat gegen 2.10 Uhr ein vor einem großen Mehrfamilienhaus an der Brandenburger Allee abgestellter Altpapiercontainer gebrannt. Dabei hat auch eine Hecke Feuer gefangen. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf ein in der Nähe abgestelltes Auto übergreifen konnten. Der Müllcontainer brannte völlig aus.

Zwei weitere Brände in unmittelbarer Nähe ereigneten sich dann am Samstag gegen 23.35 Uhr an der Walter-Kollo-Straße sowie an der Brahmsstraße. Dort hatten bislang unbekannte Täter die Scheibenwischer von zwei am Straßenrand geparkten Autos in Brand gesetzt. Es entstand ein geringer Schaden. Nur rund eineinhalb Stunden später gegen ein Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem dritten Fahrzeugbrand aus. Dabei hatte der unbekannte Brandleger den vorderen Fahrzeugreifen eines am Käthe-Kollwitz-Weg geparkten Ford Fiesta angezündet. Das Feuer hat sich auf den Motorraum ausgeweitet. Es entstadn ein größerer Schaden an dem Auto. Die Feuerwehr hat diese drei Brände schnell unter Kontrolle gebracht.

Insgesamt beläuft sich der bei den Bränden entstandene Schaden auf eine Summe von einigen Tausend Euro. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe davon aus, dass alle Brände in einem Tatzusammenhang stehen. Wer in der Nacht zu Samstag und/oder Sonntag verdächtige Beobachtungen an den Tatorten im Berliner Viertel gemacht hat oder sogar weiß, wer die Brände gelegt hat, kann sich an die Polizei in Monheim unter der Rufnummer 02173 9594-6350 wenden.

(og)