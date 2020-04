Monheim Wertstoffhof : Viele Bürger beantragen die Bio-Tonne

Nachdem die Stadt den Wertstoffhof geschlossen hat, bleibt für Grünschnitt nur der Kompost oder die Müllabfuhr.

In Monheim ist seit Mitte März der Wertstoffhof geschlossen, obwohl man dort – anders als im Lebensmittelmarkt – in Fahrzeugen vorfährt, seinen Abfall auslädt und wieder wegfährt, man also von einem recht kontaktarmen Vorgang sprechen könnte.

Warum wurde dies dennoch so entschieden?

Info Hein: Aufräumarbeiten begrenzen Das Düsseldorfer Entsorgungsunternehmen Awista betreibt den Wertstoffhof im Auftrag der Stadt. Der städtische Abfallbeauftragte Manfred Hein hatte den Bürgern geraten, dass sie „Aufräumarbeiten in Haus und Garten beschränken“ sollten. Bioabfälle werden weiterhin abgeholt.

Fester Grundsätzlich ist es so, dass auf dem Wertstoffhof der Stadt Monheim ausschließlich Abfälle angenommen werden, die nicht besonders überwachungsbedürftig sind. Dies bedeutet, dass von diesen Abfällen keine hygienischen Gefährdungen für ihre Besitzer ausgehen.

Altpapier und Sperrmüll können bis zu einer geregelten Abfuhr zwischengelagert werden. Das Gleiche gilt für Gartenabfälle, die ebenfalls bis zu ihrer geregelten Entsorgung über die Biotonne, deren Leerung derzeit wöchentlich erfolgt, im Garten verbleiben können. Der Wertstoffhof gerät gerade in den Frühlingsmonaten regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen. In der Regel fahren zwischen 1200 und 1500 Fahrzeuge je Öffnungstag auf den Hof. Dies sind zwischen drei und vier Fahrzeugen je Minute während der gesamten Öffnungszeit. Schon zu normalen Zeiten sind mehr oder weniger große Rückstaus auf die öffentlichen Straßen nicht zu vermeiden. Eine Reglementierung des Zugangs auf wenige Personen gleichzeitig lässt einen großen Rückstau auf die Baumberger Chaussee befürchten, der nicht hinnehmbar und regelbar ist.

Aber nicht einmal der Grünschnitt-Container auf dem Kielsgraben wird aufgestellt. Statt dessen heißt es aus dem Rathaus: Man sollte derzeit eben nicht im Garten arbeiten – im Frühjahr, der klassischen Zeit für Gartenarbeit! Und dann sind die Menschen derzeit auch noch alle ans Haus gefesselt und entrümpeln Keller, Dachboden oder machen eben Gartenarbeit. Kann es sein, dass solche Maßnahmen die ohnehin angespannte Situation unnötig erschweren?

Fester Hier gilt das gleiche wie für den Wertstoffhof.

Gab es schon Beschwerden wegen der Schließung des Wertstoffhofes?

Fester Es gibt zahlreiche telefonische Anfragen zur Öffnung des Wertstoffhofes, die, wenn sie mit den genannten Gründen konfrontiert werden, in der Regel Verständnis zeigen. Darüber hinaus haben sich zahlreiche Bürger entschieden, eine Biotonne zu unterhalten, um den anfallenden Grünschnitt zu entsorgen. Die Gebühr beträgt je Leerung einer Biotonne bis zu 120-Liter Volumen 1 Euro. Für die 240-l-Tonne werden 2 Euro fällig.

Haben Sie festgestellt, dass vermehrt Grünabfälle aus dem Garten in der Landschaft entsorgt werden?

Fester Nein, über das übliche Maß hinaus haben wir bisher keine wilden Ablagerung von Grünabfällen beobachtet.

Aber es gibt ja auch positive Effekte des Corona-Shutdowns: Der Verkehr in Monheim wird spürbar abgenommen haben. Wirkt sich das in irgendeiner Form positiv auf die Baustellen aus (etwa an der Opladener Straße) in dem Sinne, dass die Arbeiten schneller abgewickelt werden können?

Fester Zuerst einmal möchte ich feststellen, dass bisher keine städtische Baumaßnahme (Hoch- und Tiefbau) durch die Corona-Pandemie zum Erliegen gekommen sind. Die ursprünglich bis Ende September geplante Kanalbaumaßnahme an der Opladener Straße wird voraussichtlich schon Anfang Mai fertig gestellt werden können. Das ist aber nicht auf das geringere Verkehrsaufkommen auf der Opladener Straße zurück zu führen. Selbstverständlich wirkt sich das geringere Verkehrsaufkommen positiv auf die Bauabläufe und die Sicherheit der Mitarbeiter auf der Baustelle aus. Dieser Einfluss ist aber nicht so groß, dass wir von einer Reduzierung der Bauzeit ausgehen können. Neben den bekannten Hygienemaßnahmen weist die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft darauf hin, dass Pausen zeitlich versetzt in kleinen Gruppen durchzuführen sind. Bauabläufe soweit zu entzerren sind, dass sich nicht unnötig viele Personen an einem Ort befinden. Sicherheitsabstände eingehalten werden und die Anfahrten zu den Baustellen möglichst isoliert erfolgen. Diese Empfehlungen werden auf den städtischen Baustellen umgesetzt.

Gibt es Einschränkungen für die städtische Grünpflege oder läuft dort alles nach Plan?