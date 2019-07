Monheim : Viel Prominenz beim Abschied von Rolf Schwarz-Schütte

Viele Monheimer und hochkarätige Gäste aus Politik und Wirtschaft kamen am Freitag in die Kirche St. Gereon. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Schwarze Limousinen hielten am Freitag vor der katholischen Pfarrkirche St. Gereon in Monheim. Zahlreiche hochrangige Vertreter aus Politik und Industrie nahmen bei einem feierlichen Requiem Abschied von Rolf Schwarz-Schütte.

Der Mitbegründer und langjährige Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender der Schwarz Pharma AG war am Dienstag, 25. Juni, im Alter von 98 Jahren gestorben. Der Monheimer Ehrenring-Träger hatte mit seinem Vater Anton Schwarz und später seinem Bruder Kurt Schwarz nach der Rückkehr aus seiner Kriegsgefangenschaft 1946 die Schwarz-Pharma-Gruppe als KG in einer gepachteten Apotheke gegründet. Die Firma siedelte 1950 vom Odenwald nach Monheim um. Rolf Schwarz-Schütte baute das Unternehmen zu einem der führenden Herz-Kreislauf-Spezialisten aus. Im September 2006 verkaufte die Familie ihre Mehrheitsbeteiligung an den belgischen Pharmakonzern UCB.