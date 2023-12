Monheim VHS-Vortrag über die Bedeutung Monheims im Mittelalter

Monheim · (elm) Die Volkshochschule lädt Interessierte am Montag, 4. Dezember, zu einer Reise ins späte Mittelalter ein. In einem Vortrag werden Herrschaftspraxis, Verhältnisse und Herrschaftsträger in Monheim näher beleuchtet.

03.12.2023 , 09:53 Uhr

Der Schelmenturm ist fast 600 Jahre alt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim war damals Hauptort des gleichnamigen Amtes und damit ein Zentralort bergischer Herrschaft. Nach und nach verlor Monheim allerdings seine hervorgehobene Position an die Stadt Düsseldorf. Dennoch bekam die Siedlung um 1400 die Freiheitsrechte verliehen. Dozent Dr. Albrecht Brendler promovierte über das Verwaltungsgefüge und Amtsträger der Grafschaft Berg von 1225 bis 1380. In seiner Arbeit widmet er sich unter anderem dem alten Amt in Monheim. Er zeigt Entwicklungen auf, identifiziert Amtsträger und erläutert mit profunder Quellenkenntnis, wie bergische Herrschaft im spätmittelalterlichen Amt Monheim funktionierte. Der Vortrag findet ab 19 Uhr im Saal der Volkshochschule, Tempelhofer Straße 15, statt und ist kostenfrei. Anmeldungen sind über die Website und per E-Mail an vhs@monheim.de möglich.

(elm)