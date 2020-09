Volkshochschule : VHS-Kurse helfen Lebensfragen zu klären

Monheim Monheim (og) Auf dem Programm der Volkshochschule stehen im September Workshops und Vorträge, die der Frage nachgehen, wie man sich in herausfordernden Situationen positionieren kann.

Der Workshop „Mehr sein als Eltern“ richtet sich an junge Eltern. Denn mit der Geburt der Kinder ändert sich das Leben. Erarbeitet werden Wege, wie man die Entscheidungs- und Handlungsspielräume erweitern kann. Der Workshop findet am Donnerstag, 17. September, im Kursraum „Alte Eisdiele“ am Ernst-Reuter-Platz 22 statt. Beginn ist im 18.30. Die Teilnahme kostet zwölf Euro.

Befreiende Entscheidungen – darum geht es in einem Workshop am Samstag, 26. September. Häufig ist man gefangen in einem Alltag, der kaum noch selbst bestimmbar ist. Doch was muss wirklich sein? In dem Seminar werden Übungen angeboten, die helfen sollen, Entscheidung für Entscheidung an den Punkt zu kommen, das eigene Leben selbst zu bestimmen. Der Workshop findet von 10 bis 13 Uhr in Raum 016 in der Volkshochschule statt. Die Teilnahme kostet zwölf Euro.