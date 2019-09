Monheim : VHS bietet Kurse zum Thema Datennutzung an

Monheim (og) Nicht nur die gesellschaftlichen Aspekte der Digitalisierung stehen beim Jahresthema der Volkshochschule auf dem Programm. Genauso widmet sie sich der praktischen Anwendung an verschiedenen Endgeräten wie Smartphone oder i-Phone.

Zu diesen Themenbereichen bietet die VHS in den nächsten Wochen drei Kurse an.

„i-Phone für Einsteiger“ findet an drei Montagen jeweils von 19 bis 21.15 Uhr statt. Beginn ist am Montag, 9. September. Entgelt: 27 Euro.

„Android-Smartphones für Einsteiger“ ist ebenfalls an drei Montagen zu den gleichen Zeiten vorgesehen und beginnt am 28. Oktober. Das Entgelt liegt ebenfalls bei 27 Euro.

Anmeldungen sind möglich über das Anmeldeformular im Internet www.vhs.monheim.de, per E-Mail an vhs@monheim.de oder persönlich in der Geschäftsstelle an der Tempelhofer Straße 15, montags bis freitags jeweils in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr.