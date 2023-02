Neuer Kurs der Monheimer Volkshochschule Den Klimawandel vor der eigenen Haustür stoppen

An den Kursabenden werden Teilnehmende mit den wissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Klima und Klimawandel vertraut gemacht. Der Fokus liegt auf Veränderungen, die der Klimawandel in Deutschland und im Rheinland herbeiführt. Darüber hinaus gibt der Kurs Anregungen zum gemeinsamen Handeln und effektiven Klimaschutz und Möglichkeiten zur Vernetzung mit relevanten Akteuren in der Kommune. Geleitet wird der Kurs von Isabelle Uebach, Energieberaterin von der Verbraucherzentrale Mettmann mit der Unterstützung des Klimaschutzmanagers der Stadt, Manuel Gomez Dardenne. Anmeldungen (Kursnummer 23S1612) per E-Mail an vhs@monheim.de