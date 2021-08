Umfrage : Stadtverwaltung sammelt Standort-Ideen für Mülleimer

Monheim In einer Online-Beteiligung können die Bürger 65 Standorte bewerten sowie eigene Stellen angeben, an denen sie sich einen Abfalleimer wünschen. Insgesamt gibt es 718 öffentliche Mülleimer.

In den vergangenen Monaten wurden deren Geokoordinaten und ihr Füllungsgrad erfasst, berichtet Fachbereichsleiter Andreas Apsel. Viele stünden an Haltestellen, stark frequentierten Wegen oder in Parkanlagen. 65 würden jedoch kaum genutzt. „Wir überlegen nun, an welchen Stellen sie möglicherweise besser platziert wären“, so Andreas Apsel. Unter www.monheim.de/muelleimer können die Bürger ab sofort eingeben, wo sie sich einen besseren Ort für diese 65 Mülleimer vorstellen. Über den Link gelangen sie auf die Startseite der Beteiligung mit einer Karte. Die 653 Standorte, die nicht geändert werden sollen, werden als orangefarbene Punkte angezeigt. Die Beteiligung endet am 30. September. Dann wird die Verwaltung entscheiden, an welchen Stellen Behälter umgesetzt werden. Um abstimmen zu können, müssen Bürger sich auf der Beteiligungsseite anmelden. Das geht entweder mit den Zugangsdaten des Monheim-Passes, oder mit dem Login vom Mängelmelder oder der Haushaltsbeteiligung Mitplanen. Das ist möglich, da die Stadtverwaltung das Projekt mit der Firma „Wer-denkt-was“ realisiert, die auch den Mängelmelder und die Mitplanen-Plattform zur Verfügung stellt. Fragen zur Beteiligung beantwortet das Team der städtischen Bürgerschaftsbeteiligung. Die Kontaktdaten stehen im Mitmach-Portal, www.mitmachen.monheim.de.